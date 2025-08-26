Formule E: un nouveau contrat pour Sébastien Buemi

Sébastien Buemi (36 ans) va poursuivre sa carrière en formule E avec Envision Racing. Le Vaudois ...
Photo: KEYSTONE/EPA EFE/JOSE MENDEZ

Sébastien Buemi (36 ans) va poursuivre sa carrière en formule E avec Envision Racing. Le Vaudois a signé un nouveau contrat de plusieurs années avec l'équipe dans laquelle il pilote depuis trois ans.

Vainqueur cette année de l'e-Prix de Monaco, le Suisse compte 14 succès en formule E, ce qui constitue un record. Il a été champion lors de la saison 2 et trois fois vice-champion.

'Je suis très heureux de signer un nouveau contrat avec Envision Racing. Nous avons connu plein de grands moments et de résultats durant ces trois dernières saisons. Je suis très excité et motivé d'en ajouter d'autres', a déclaré Buemi sur le site de la formule E.

/ATS
 

