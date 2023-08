Francesco Bagnaia remporte la course sprint en Autriche

Leader du championnat du monde, Francesco Bagnaia a confirmé sa domination en Moto GP, cette saison. L'Italien a remporté, samedi sur le circuit du Spielberg, la course sprint du GP d'Autriche.

Parti en pole-position, Francesco Bagnaia (Ducati) a dominé la course de bout en bout. Les autres places sur le podium sont revenues au Sud-Africain Brad Binder (2e) et l'Espagnol Jorge Martin (3e).

La course a été marquée par un carambolage dès le premier virage de la course. Déséquilibré, le Français Fabio Quartararo (finalement 15e) a percuté Miguel Oliveira. Le Portugais a ensuite emporté l'autre Tricolore Johann Zarco et l'Italien Marco Bezzecchi. Tous ont été contraints à l'abandon.

Dimanche, place à la course classique que Francesco Bagnaia abordera avec 47 points d'avance sur Jorge Martin, son dauphin au championnat du monde.

/ATS