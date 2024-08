GP d'Aragon: Marc Marquez survole le sprint MotoGP

Marc Marquez (Ducati-Gresini) a survolé le sprint MotoGP du Grand Prix d'Aragon. L'octuple champion du monde a fêté son premier succès dans la catégorie reine depuis qu'il a quitté Honda à fin 2023.

Sur un circuit qu'il affectionne et qu'il maîtrise, le no 93 a mené la course d'un bout à l'autre. Il avait signé la pole position avec une avance de 0''840 sur son plus proche poursuivant. Marc Marquez sera le grand favori de la course dominicale. Il s'est imposé devant ses compatriotes Jorge Martin (Ducati-Pramac) et Pedro Acosta (GasGas).

L'Italien Francesco Bagnaia (Ducati) a dû se contenter d'une modeste 9e place et a donc cédé les commandes du championnat à Martin. L'Espagnol mène désormais avec trois points d'avance sur le double tenant du titre.

/ATS