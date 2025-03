GP d'Argentine: Marc Marquez remporte le sprint MotoGP

Marc Marquez (Ducati) reste imbattable cette saison en MotoGP. L'Espagnol a remporté le sprint du GP d'Argentine devant son frère Alex Marquez (Ducati-Gresini) et l'Italien Francesco Bagnaia (Ducati).

La hiérarchie ne bouge donc pas en ce début de saison. Pour la troisième fois de suite, le podium a été 100% identique. Depuis son arrivée dans l'équipe d'usine Ducati, Marc Marquez a retrouvé sa combinaison de grand dominateur de la discipline. Il a déjà pris le dessus sur son coéquipier Bagnaia, champion du monde 2022 et 2023.

Le no 93 fait donc d'ores et déjà figure de grand favori dans la course au titre. L'aîné des Marquez (32 ans) rêve de conquérir un neuvième titre mondial, et un septième dans la catégorie reine.

/ATS