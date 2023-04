GP d'Australie: la pénalité de Carlos Sainz confirmée

Ferrari n'a pas eu gain de cause devant les commissaires sportifs de la F1. Le droit de révision demandé par la Scuderia après la pénalité infligée au GP d'Australie à Carlos Sainz a été rejeté.

Les commissaires ont estimé que Ferrari n'avait apporté aucun élément nouveau, important et pertinent qui n'était pas disponible à l'époque de la course à Melbourne. Le droit de révision a donc été jugé irrecevable et le classement du GP d'Australie définitivement entériné.

Ferrari contestait une pénalité de cinq secondes donnée à Sainz pour une collision avec Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes) lors du redémarrage chaotique de fin de course. Cela avait fait passer le pilote Ferrari du 4e au 12e rang final.

/ATS