GP d'Autriche: Marc Marquez s'impose dans le sprint

La pause estivale n'a pas bouleversé la hiérarchie en MotoGP. Grand dominateur de la saison, Marc Marquez (Ducati) a signé un nouveau succès lors du sprint du GP d'Autriche à Spielberg.

Seulement 4e sur la grille après une chute lors des qualifications, le no 93 ne s'est pas laissé déconcentrer. Il a bondi au 2e rang dès le départ derrière son frère Alex Marquez (Ducati-Gresini). Après l'avoir suivi de près durant plus de la moitié de la course, il a pris le commandement à 5 tours de la fin.

Marc Marquez a donc remporté 12 des 13 sprints disputés cette saison. Au championnat du monde, son avance sur son frère Alex se monte désormais à 123 points. Le podium de samedi a été complété par l'Espagnol Pedro Acosta (KTM).

/ATS