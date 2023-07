GP d'Autriche: Max Verstappen et Red Bull écrasent la F1

Max Verstappen (Red Bull-Honda) continue d'écraser la formule 1. Le Néerlandais a remporté sans problème le Grand Prix d'Autriche à Spielberg, fêtant son septième succès en neuf courses.

Une fois encore cette saison, il n'y a pas eu le moindre suspense pour la victoire. Les Red Bull ont jusqu'ici gagné tous les Grands Prix du millésime 2023, ce qui ne contribue évidemment pas à provoquer l'enthousiasme des foules.

Le podium a été complété par le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) et le Mexicain Sergio Pérez (Red Bull-Honda), pourtant seulement 15e sur la grille. La supériorité des Red Bull est telle que Verstappen a pu se permettre le luxe de s'arrêter une fois de plus à 2 tours de la fin pour chausser des gommes tendres afin d'établir le tour le plus rapide lors de la 71e et dernière boucle.

En progrès en Autriche, Ferrari a placé sa deuxième voiture au pied du podium avec l'Espagnol Carlos Sainz. Celui-ci a précédé l'Anglais Lando Norris (McLaren-Mercedes) et le vétéran espagnol Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes).

Ce week-end dans les montagnes de Styrie n'a pas souri aux Alfa Romeo-Ferrari. Les bolides d'Hinwil n'ont jamais été dans le coup, comme en atteste le classement qui voit Guanyu Zhou 14e et Valtteri Bottas 16e.

