GP d'Autriche Moto2: Lüthi 7e et Aegerter 12e

Deux Suisses ont inscrit des points en Moto2 lors du GP d'Autriche à Spielberg. Thomas Lüthi (Kalex) a pris la 7e place alors que Dominique Aegerter (NTS) a fini 12e.

La course s'est déroulée en deux phases en raison d'une interruption après le 3e tour suite à un accident provoqué par la chute d'Enea Bastianini (Kalex). La finale s'est jouée sur 13 tours seulement et elle a vu la victoire de l'Espagnol Jorge Martin devant l'Italien Luca Marini et l'Allemand Marcel Schrotter, tous sur Kalex.

Lüthi avait pris un bon départ au restart et il a brièvement occupé la 4e place. Mais il a ensuite trop élargi une trajectoire et perdu plusieurs rangs. Le Bernois n'a pas pu tenir le rythme des meilleurs, mais il a quand même égalé son meilleur résultat de cette saison compliquée.

Pour Dominique Aegerter, qui joue les intérimaires à la place du Zurichois Jesko Raffin blessé, ce résultat est par contre très positif. Ce sont ses premiers points en 2020.

Jason Dupasquier (KTM) continue son apprentissage ardu du championnat du monde Moto3. Le Fribourgeois a bouclé à Spielberg le cinquième GP de sa carrière en 28e et dernière position, soit son moins bon résultat de la saison.

Le pilote suisse est ainsi resté une fois encore loin du top 15 et des points. Il a cependant eu le mérite de terminer la course, malgré un départ raté qui le voyait être dernier au premier virage. L'Espagnol Albert Arenas (KTM) s'est imposé avec 0''049 d'avance sur son compatriote Jaume Masia (Honda) au terme d'une bagarre terrible en tête.

/ATS