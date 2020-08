GP d'Autriche MotoGP: la revanche de Dovizioso

Andrea Dovizioso (Ducati) a remporté la course MotoGP d'un Grand Prix d'Autriche très mouvementé à Spielberg. La course a été marquée par de nombreuses chutes et un drapeau rouge.

C'est une belle revanche pour le pilote italien, qui avait annoncé samedi qu'il ne resterait pas chez Ducati en 2021, ne se sentant pas estimé à sa juste valeur. Le vice-champion du monde des trois dernières saisons s'est imposé devant l'Espagnol Joan Mir (Suzuki) et l'Australien Jack Miller (Ducati).

Dovizioso a fêté son 24e succès, le 15e dans la catégorie reine. Ducati a pour sa part gagné en Autriche pour la cinquième année consécutive sur ce circuit qui favorise la puissance des moteurs.

La course a été interrompue après 8 tours suite à un crash entre Johann Zarco et Franco Morbidelli. Leurs motos ont volé dans les airs et manqué de peu de toucher d'autres pilotes. L'Italien a été hospitalisé.

/ATS