GP d'Azerbaïdjan: Perez s'impose devant Verstappen

Sergio Perez (Red Bull-Honda) a remporté le Grand Prix d'Azerbaïdjan à Bakou. Le Mexicain a devancé son coéquipier néerlandais Max Verstappen et le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari).

Cette saison risque bien de se résumer à un duel entre les deux pilotes Red Bull, qui ont gagné les quatre courses disputées jusqu'ici, à raison de deux chacun. Les bolides autrichiens ont aussi obtenu trois fois le doublé.

Perez - qui s'était déjà imposé samedi lors du sprint - a signé le sixième succès de sa carrière en formule 1. Il a pris l'avantage sur Verstappen au 11e tour, profitant de l'entrée en piste de la voiture de sécurité. Après le restart, le Mexicain a su résister à la pression mise par le double champion du monde, parvenant toujours à rester hors de portée de DRS.

Verstappen a ensuite progressivement perdu du terrain sur son coéquipier et a dû se contenter du deuxième rang. Il conserve cependant la tête du championnat du monde, mais son avance sur Perez n'est plus que de six points.

Le prochain Grand Prix aura lieu dimanche prochain à Miami.

/ATS