GP d'Espagne: Marquez chute, Quartararo s'impose enfin

Fabio Quartararo (Yamaha) a fêté son premier succès en MotoGP. Le Français s'est imposé à Jerez lors d'une course à rebondissements, marquée par la chute de Marc Marquez (Honda).

Auteur de la pole position, Quartararo a donc cette fois brisé le signe indien et débloqué son compteur. Ce premier succès pourrait bien en amener d'autres. Il a devancé l'Espagnol Maverick Vinales (Yamaha) et l'Italien Andrea Dovizioso (Ducati).

Et Marc Marquez: le tenant du titre a connu une course mouvementée. Alors en tête après quelques tours, il est sorti de la piste et a réussi miraculeusement à éviter la chute. L'Espagnol s'est retrouvé 16e et a entrepris une folle remontée. A 4 boucles de l'arrivée, alors qu'il venait de s'emparer de la 3e place, il est cette fois tombé pour de bon.

/ATS