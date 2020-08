GP d'Espagne: démonstration de Lewis Hamilton

Lewis Hamilton (Mercedes) a remporté un Grand Prix d'Espagne bien monotone à Montmeló. Le sextuple champion du monde anglais a devancé Max Verstappen (Red Bull-Honda) et Valtteri Bottas (Mercedes).

Parti de la pole position, Hamilton, qui a changé deux fois de pneus comme la plupart des pilotes, a mené la course d'un bout à l'autre sur le circuit catalan pour signer la 88e victoire de sa carrière, la quatrième déjà en 2020 en six GP. Il n'est ainsi plus qu'à trois succès du record détenu par Michael Schumacher.

Hamilton, qui aurait pu être menacé par Bottas, a profité du départ raté de son coéquipier. Le Finlandais n'était que 4e au terme du 1er tour. Il a ainsi perdu toutes ses chances de lutter pour la victoire.

Le no 44 a encore renforcé sa place de leader du championnat: il compte désormais 132 points, soit 37 de plus que Verstappen et 43 d'avance sur Bottas.

Les trois premiers ont été les seuls à terminer dans le même tour. Loin derrière, les Racing Point-Mercedes de Lance Stroll et Sergio Perez ont fini 4e et 5e devant Carlos Sainz (McLaren-Renault).

Une fois encore, les Alfa Romeo-Ferrari n'ont joué qu'un rôle mineur dans ce GP. Kimi Raikkonen et Antonio Giovinazzi ont fini très loin des points.

