GP d'Italie: Max Verstappen retrouve la victoire

Max Verstappen a remporté dimanche le Grand Prix d'Italie à Monza. Parti en pole position, ...
Photo: KEYSTONE/AP/Luca Bruno

Max Verstappen a remporté dimanche le Grand Prix d'Italie à Monza. Parti en pole position, le pilote néerlandais s'est imposé devant les deux McLaren, Lando Norris (2e) et Oscar Piastri (3e).

Sur le célèbre circuit de Monza, le quadruple champion du monde de Formule 1 a mis fin à une série, presque inhabituelle pour lui, de huit Grands Prix sans victoire. Le pilote de l'écurie Red Bull a parfaitement négocié l'avantage que lui procurait la pole position acquise lors des qualifications samedi.

En quête de rachat devant leurs tifosi, les deux Ferrari n'ont pas réussi à se hisser sur le podium. Charles Leclerc a terminé à la 4e place tandis que le septuple champion britannique Lewis Hamilton s'est classé 6e.

Bortoleto 8e

Malgré sa 3e place, Piastri conserve la tête du classement général des pilotes. L'Australien compte 31 points d'avance sur son coéquipier Norris et 94 sur Verstappen.

A noter la belle 8e place de Gabriel Bortoleto, le 'rookie' brésilien de l'écurie suisse Kick-Sauber. Son coéquipier allemand Nico Hülkenberg a en revanche été contraint à l'abandon dès le tour de formation.

/ATS
 

