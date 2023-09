GP d'Italie: une Ferrari en pole position

Les tifosi ont jubilé à Monza. Carlos Sainz a en effet placé sa Ferrari en pole position du Grand Prix d'Italie. L'Espagnol a précédé Max Verstappen (Red Bull-Honda) de 0''013.

Sainz a ainsi signé la 4e pole de sa carrière - la 1re en 2023 - en devançant le leader du championnat et grand favori de la course. Ferrari, à la peine ces derniers temps, avait bien besoin d'un regain de forme devant ses supporters. Reste à voir si cela se reproduira en course.

Charles Leclerc (Ferrari) a lui obtenu le 3e chrono à 0''067 de son coéquipier. Les écarts ont donc été très faibles entre le trio de tête. George Russell (Mercedes), 4e, a concédé 0''377.

Valtteri Bottas a mené son Alfa Romeo-Ferrari en Q2, mais pas plus loin. Le Finlandais partira dimanche en 14e position, doit deux places devant son coéquipier chinois Guanyu Zhou, qui avait échoué en Q1.

/ATS