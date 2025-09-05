GP de Catalogne: Marc Marquez veut se rapprocher du titre

Qui pour battre Marc Marquez (Ducati) sur ses terres ? L'Espagnol, qui reste sur 14 victoires ...
Photo: KEYSTONE/EPA/ALEJANDRO GARCIA

Qui pour battre Marc Marquez (Ducati) sur ses terres ? L'Espagnol, qui reste sur 14 victoires consécutives en MotoGP, a la possibilité lors du GP de Catalogne de se rapprocher un peu plus du titre.

Le Catalan de 32 ans caracole en tête du championnat avec 175 longueurs d'avance sur Alex Marquez (Ducati-Gresini) et pourra s'offrir une première 'balle de titre' le week-end prochain à Misano s'il parvient à reprendre dix points à son frère cadet à Montmelo.

Cette tâche s'annonce parfaitement réalisable tant le sextuple champion du monde de MotoGP est intouchable depuis trois mois. D'autant que son principal adversaire est en plein doute depuis plusieurs courses et n'arrive plus à suivre son rythme infernal comme c'était le cas en début de saison.

Marc Marquez vient en effet d'enchaîner sept doublés de suite sprint-Grand Prix. Personne ne semble en mesure de l'empêcher de décrocher une septième couronne planétaire dans la catégorie reine qui lui permettrait d'égaler son grand rival italien Valentino Rossi.

Toutefois, l'Espagnol n'a jamais été très en réussite sur le circuit de Barcelona-Catalunya, niché dans les collines de Montmelo, à environ 30 kilomètres de Barcelone. Avec seulement deux victoires en dix Grands Prix de MotoGP disputés, c'est l'un des tracés où le Catalan a le moins performé et il se méfie à l'aube de cette course devant ses dizaines de milliers de supporters.

/ATS
 

