GP de Grande-Bretagne: qui pour inquiéter Verstappen?

Max Verstappen (Red Bull-Honda) sera l'immense favori du GP de Grande-Bretagne aujourd'hui dès 16h00 à Silverstone. Le Néerlandais visera une sixième victoire consécutive cette saison.

Double champion du monde en titre, Verstappen est promis à un troisième sacre tant sa domination est grande. Il partira pour la septième fois de la pole position en 2023. Samedi, il a devancé les McLaren-Mercedes de Lando Norris et Oscar Piastri, en net regain de forme.

La lutte pour les places d'honneur devrait aussi concerner les Ferrari de Charles Leclerc et Carlos Sainz (4e et 5e sur la grille), ainsi que les Mercedes de George Russell et Lewis Hamilton, qui seront juste derrière. L'autre Red Bull, pilotée par Sergio Pérez, ne partira qu'en 16e position. Le Mexicain, sous pression, va devoir effectuer une belle remontée pour satisfaire ses exigeants patrons.

/ATS