GP de Hongrie: Lewis Hamilton gagne sa 86e course

Lewis Hamilton (Mercedes) a remporté le GP de Hongrie pour la huitième fois de sa carrière. Parti de la pole position, le sextuple champion du monde n'a jamais été inquiété.

Le Britannique compte désormais 86 victoires: il ne lui en manque plus que cinq pour égaler le record de Michael Schumacher. Sur le Hungaroring, il s'est imposé devant Max Verstappen (Red Bull-Honda) - malgré un accident dans le tour de mise en grille - et Valtteri Bottas (Mercedes), qui a payé cher un départ totalement raté.

Le Finlandais perd la tête du championnat au profit d'Hamilton. Ce dernier, qui a signé le meilleur tour dans l'ultime boucle, compte désormais 63 points, soit cinq de plus que son coéquipier.

La pluie est tombée avant le départ, et elle a piégé Verstappen. Les mécaniciens de Red Bull ont toutefois réussi un petit miracle en réparant en quelques minutes la suspension avant de la voiture du Néerlandais.

Le départ a donc été donné sur une piste mouillée, mais celle-ci a très vite séché. Les pilotes ont rapidement stoppé pour mettre des pneus slicks. Hamilton a d'emblée creusé un écart confortable qui lui a permis de disputer une course sans histoire.

Le Canadien Lance Stroll (Racing Point-Mercedes) a pris la 4e place devant le Thaïlandais Alexander Albon (Red Bull-Honda). Ferrari a connu une nouvelle journée décevante, Sebastian Vettel sauvant un peu les meubles en finissant au 6e rang, alors que Charles Leclerc a échoué 11e.

Rien de positif non plus à signaler pour les Alfa Romeo-Ferrari. Les bolides d'Hinwil n'ont joué aucun rôle, comme en atteste les rangs 16 et 17 obtenus par Kimi Raikkonen et Antonio Giovinazzi.

