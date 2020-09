GP de Toscane au Mugello: Hamilton gagne une course mouvementée

Après deux drapeaux rouges, le GP de Toscane s'est résumé à un sprint de 13 tours au Mugello. Mais cela n'a pas empêché un nouveau doublé Mercedes, Lewis Hamilton s'imposant devant Valtteri Bottas.

Le sextuple champion du monde anglais a ainsi fêté le 90e succès de sa carrière en F1, le sixième déjà cette année. Il ne lui en manque plus qu'un pour égaler le record détenu par Michael Schumacher. Au championnat, le Britannique possède 55 points d'avance sur son coéquipier finlandais.

Le podium a été complété par le Thaïlandais Alexander Albon (Red Bull-Honda). Celui-ci a ainsi réussi son meilleur résultat.

La course a été mouvementée dans sa première phase. Un premier carambolage dès le 1er tour a notamment éliminé Max Verstappen (Red Bull-Honda) et Pierre Gasly (AlphaTauri-Honda), entraînant l'entrée en piste de la safety car. Quand celle-ci est rentrée, une deuxième collision s'est produite au milieu du peloton, éliminant quatre autres voitures et provoquant l'arrêt momentané de la course.

La violente sortie de route de Lance Stroll (Racing Point-Mercedes) a ensuite causé un deuxième drapeau rouge au 46e des 59 tours. Pour sa première apparition au Mugello, la F1 a été servie...

