GP de Valence MotoGP: titre et victoire pour Bagnaia

Francesco Bagnaia (Ducati) a fêté un deuxième titre consécutif en MotoGP. L'Italien a gagné le GP de Valence durant lequel son dernier rival, l'Espagnol Jorge Martin (Ducati-Pramac), est tombé.

Bagnaia a emmené un triplé des Ducati puisqu'il s'est imposé devant son compatriote Fabio di Giannantonio (Ducati-Gresini) et le Français Johan Zarco (Ducati-Pramac). Cette course a été marquée par de nombreuses chutes, dont celle qui a concerné Martin, lequel s'est accroché avec Marc Marquez (Honda) après quelques tours et ainsi ruiné ses derniers minces espoirs de titre mondial.

Parti en sixième position, Martin avait réalisé un très bon départ pour revenir dès le premier virage dans la roue de Bagnaia, qui s'était élancé en pole position. L'Espagnol a ensuite mis une grosse pression sur le Turinois, mais il est rapidement parti à la faute: au début du 3e tour, en bout de première ligne droite, Martin a été piégé par l'aspiration de Bagnaia, l'a touché légèrement et n'a pas pu freiner.

Grosse chute

Il est alors sorti très large et a alors perdu plus de deux secondes, reculant au 8e rang. Trois tours plus tard, alors qu'il était à la lutte avec son compatriote Marc Marquez pour s'emparer de la 6e position, les deux concurrents se sont touchés et le sextuple champion du monde, qui disputait sa dernière course avec Honda, a chuté lourdement tandis que Martin a filé tout droit dans les graviers avant de tomber à son tour.

Bagnaia, averti de l'assurance d'être sacré, a dans un premier temps laissé les KTM passer devant. Mais tant Jack Miller que Brad Binder ont commis des erreurs et il s'est retrouvé devant et a résisté jusqu'au bout au retour de ses poursuivants.

/ATS