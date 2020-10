GP de l'Eifel: Hamilton égale le record de Michael Schumacher

Lewis Hamilton (Mercedes) a remporté le Grand Prix de l'Eifel au Nürburgring. Avec ce 91e succès, le Britannique égale le record historique de victoires détenu par l'Allemand Michael Schumacher.

Hamilton a aussi pris le large au championnat puisque son coéquipier Valtteri Bottas a été contraint à l'abandon sur problème de moteur. Le pilote anglais, qui compte désormais 69 points d'avance sur le Finlandais, devrait donc en toute logique obtenir un septième titre mondial, tout comme Schumacher.

Sur le circuit allemand, Lewis Hamilton a devancé Max Verstappen (Red Bull-Honda) et Daniel Ricciardo, qui a offert à Renault son premier podium de l'année. L'Australien n'était plus monté sur la boîte depuis sa victoire à Monaco en 2018.

L'intérimaire Nico Hülkenberg (Racing Point-Mercedes), appelé en dernière minute samedi pour remplacer Lance Stroll malade, a réussi une belle course et pris la 8e place au pied levé. Il a précédé le Franco-Suisse Romain Grosjean (Haas-Ferrari), pour la première fois de l'année dans les points, et Andrea Giovinazzi, qui a apporté le point de la 10e place à l'écurie Alfa Romeo-Ferrari, basée à Hinwil.

/ATS