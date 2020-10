GP de l'Eifel: les Mercedes en première ligne

Valtteri Bottas (Mercedes) partira en pole position dimanche au Nürburgring lors du GP de l'Eifel. Il aura son coéquipier Lewis Hamilton (à 0''256) ses côtés en première ligne.

La bagarre pour la pole a été intense entre les deux pilotes Mercedes et Max Verstappen (Red Bull-Honda/à 0''293). Le Néerlandais était le plus rapide après son premier essai en Q3, mais il a été devancé sur le fil par Bottas et Hamilton lors du second run. Bottas a signé la 14e pole de sa carrière, la troisième en 2020.

Charles Leclerc (Ferrari) partira en deuxième ligne après avoir obtenu le 4e temps à 0''766. La troisième ligne sera composée par Alexander Albon (Red Bull-Honda) et Daniel Ricciardo (Renault).

Du côté du team Alfa Romeo-Ferrari, Andrea Giovinazzi a réussi à se hisser en Q2. L'Italien s'élancera en 14e position. Son coéquipier finlandais Kimi Raikkonen a pour sa part obtenu le 19e et avant-dernier temps devant l'Allemand Nico Hülkenberg (Racing Point-Mercedes), qui a remplacé au pied levé le Canadien Lance Stroll, malade.

/ATS