GP des Etats-Unis: Verstappen creuse l'écart au championnat

Max Verstappen (Red Bull-Honda) a remporté haut la main le sprint du Grand Prix des Etats-Unis à Austin. Le Néerlandais a ainsi renforcé sa place de leader du championnat du monde de formule 1.

Parti de la pole, Verstappen a immédiatement pris les devants et n'a jamais été inquiété tout au long des 19 tours. Il s'est imposé pour la quatrième fois en autant de sprints cette saison.

Longtemps deuxième, Lando Norris (McLaren-Mercedes) a commis une erreur dans l'ultime ronde et a été dépassé par Carlos Sainz (Ferrari). Conséquence, le retard du Britannique sur Verstappen est désormais de 54 points.

Charles Leclerc (Ferrari) a échoué dans le sillage de Norris. Les Mercedes de George Russell et Lewis Hamilton n'ont pas été dans le rythme et ont prius les 5e et 6e places.

Les Sauber-Ferrari ont, comme trop souvent cette saison, terminé en queue de peloton. Guanyu Zhou a fini 19e et avant-dernier juste devant Valtteri Bottas.

/ATS