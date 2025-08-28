GP des Pays-Bas: Piastri en pole devant Norris

Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) partira dimanche en pole position lors du Grand Prix des Pays-Bas ...
GP des Pays-Bas: Piastri en pole devant Norris

GP des Pays-Bas: Piastri en pole devant Norris

Photo: KEYSTONE/AP/Patrick Post

Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) partira dimanche en pole position lors du Grand Prix des Pays-Bas à Zandvoort. Il aura à ses côtés son coéquipier Lando Norris.

La pause estivale ne semble pas avoir modifié la hiérarchie en place depuis le début de la saison. Les McLaren restent au-dessus du lot. Piastri a devancé Norris de 0''012 pour signer la cinquième pole de sa saison et de sa carrière.

La deuxième ligne sera composée par Max Verstappen (Red Bull-Honda/à 0''263) et le surprenant rookie français Isack Hadjar (Racing Bulls-Honda/à 0''546). George Russell (Mercedes) et les Ferrari de Charles Leclerc et Lewis Hamilton suivent.

Du côté de Sauber-Ferrari, le Brésilien Gabriel Bortoleto est parvenu à se hisser en Q2. Il s'élancera en 13e position. Son coéquipier allemand Nico Hülkenberg sera pour sa part 17e sur la grille.

/ATS
 

Actualités suivantes

Formule E: un nouveau contrat pour Sébastien Buemi

Formule E: un nouveau contrat pour Sébastien Buemi

Sports motorisés    Actualisé le 28.08.2025 - 11:53

Cadillac engage Sergio Perez et Valtteri Bottas comme pilotes

Cadillac engage Sergio Perez et Valtteri Bottas comme pilotes

Sports motorisés    Actualisé le 26.08.2025 - 14:33

Grégoire Saucy privé de course à Spa

Grégoire Saucy privé de course à Spa

Sports motorisés    Actualisé le 24.08.2025 - 18:57

Une septième victoire de rang pour Marc Marquez

Une septième victoire de rang pour Marc Marquez

Sports motorisés    Actualisé le 24.08.2025 - 15:15

Articles les plus lus

MotoGP: Marc Marquez remporte le sprint en Hongrie

MotoGP: Marc Marquez remporte le sprint en Hongrie

Sports motorisés    Actualisé le 23.08.2025 - 15:37

Une septième victoire de rang pour Marc Marquez

Une septième victoire de rang pour Marc Marquez

Sports motorisés    Actualisé le 24.08.2025 - 15:15

Grégoire Saucy privé de course à Spa

Grégoire Saucy privé de course à Spa

Sports motorisés    Actualisé le 24.08.2025 - 18:57

Cadillac engage Sergio Perez et Valtteri Bottas comme pilotes

Cadillac engage Sergio Perez et Valtteri Bottas comme pilotes

Sports motorisés    Actualisé le 26.08.2025 - 14:33

MotoGP: Marc Marquez décroche la pole position

MotoGP: Marc Marquez décroche la pole position

Sports motorisés    Actualisé le 23.08.2025 - 12:43

MotoGP: Marc Marquez remporte le sprint en Hongrie

MotoGP: Marc Marquez remporte le sprint en Hongrie

Sports motorisés    Actualisé le 23.08.2025 - 15:37

Une septième victoire de rang pour Marc Marquez

Une septième victoire de rang pour Marc Marquez

Sports motorisés    Actualisé le 24.08.2025 - 15:15

Grégoire Saucy privé de course à Spa

Grégoire Saucy privé de course à Spa

Sports motorisés    Actualisé le 24.08.2025 - 18:57