GP des Pays-Bas: Piastri en pole devant Norris

Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) partira dimanche en pole position lors du Grand Prix des Pays-Bas à Zandvoort. Il aura à ses côtés son coéquipier Lando Norris.

La pause estivale ne semble pas avoir modifié la hiérarchie en place depuis le début de la saison. Les McLaren restent au-dessus du lot. Piastri a devancé Norris de 0''012 pour signer la cinquième pole de sa saison et de sa carrière.

La deuxième ligne sera composée par Max Verstappen (Red Bull-Honda/à 0''263) et le surprenant rookie français Isack Hadjar (Racing Bulls-Honda/à 0''546). George Russell (Mercedes) et les Ferrari de Charles Leclerc et Lewis Hamilton suivent.

Du côté de Sauber-Ferrari, le Brésilien Gabriel Bortoleto est parvenu à se hisser en Q2. Il s'élancera en 13e position. Son coéquipier allemand Nico Hülkenberg sera pour sa part 17e sur la grille.

/ATS