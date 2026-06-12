George Russell en pole devant Hamilton

George Russell (Mercedes) partira dimanche en pole position du GP de Catalogne, 7e manche sur ...
George Russell en pole devant Hamilton

George Russell en pole devant Hamilton

Photo: KEYSTONE/AP/Fatima Shbair

George Russell (Mercedes) partira dimanche en pole position du GP de Catalogne, 7e manche sur 22 de la saison de F1. Ceci après avoir dominé les qualifications samedi sur le circuit de Barcelone.

Le Britannique, qui a décroché la 10e pole de sa carrière, la troisième cette saison, a devancé son compatriote Lewis Hamilton (Ferrari) et son coéquipier italien Kimi Antonelli, leader du championnat du monde.

Sur un circuit bien connu des pilotes qui font souvent des essais en dehors des courses, Russell a abaissé le meilleur temps en 1'14''679 en reléguant son coéquipier Antonelli à 0''319. Seulement les Flèches d'argent n'ont pas pu profiter d'une première ligne complète, puisque Lewis Hamilton a claqué un sacré chrono en échouant à seulement 0''064 de Russell avec sa Ferrari.

Derrière Antonelli, la concurrence se rapproche avec Lando Norris, 4e à 0''322 de Russell. Puis les deux Red Bull de Verstappen et Hadjar à 0''342 et 0''398. Oscar Piastri, sur l'autre McLaren, suit au 7e rang à 0''411. Hulkenberg et son Audi est 9e à 1''978. Charles Leclerc, sur l'autre Ferrari, n'a pas pu concourir en Q3 en raison d'une sortie de piste.

/ATS
 

Actualités suivantes

Pierre Gasly récupère sa troisième place à Monaco

Pierre Gasly récupère sa troisième place à Monaco

Sports motorisés    Actualisé le 12.06.2026 - 12:43

BMW et Marciello en pôle, Buemi et Toyota largués

BMW et Marciello en pôle, Buemi et Toyota largués

Sports motorisés    Actualisé le 12.06.2026 - 10:05

Grégoire Saucy au Mans pour confirmer

Grégoire Saucy au Mans pour confirmer

Sports motorisés    Actualisé le 09.06.2026 - 10:00

Antonelli (Mercedes) s'impose et s'échappe au championnat

Antonelli (Mercedes) s'impose et s'échappe au championnat

Sports motorisés    Actualisé le 07.06.2026 - 18:03

Articles les plus lus

Marquez dompte Acosta et conclut un week-end parfait

Marquez dompte Acosta et conclut un week-end parfait

Sports motorisés    Actualisé le 07.06.2026 - 15:13

Antonelli (Mercedes) s'impose et s'échappe au championnat

Antonelli (Mercedes) s'impose et s'échappe au championnat

Sports motorisés    Actualisé le 07.06.2026 - 18:03

Grégoire Saucy au Mans pour confirmer

Grégoire Saucy au Mans pour confirmer

Sports motorisés    Actualisé le 09.06.2026 - 10:00

BMW et Marciello en pôle, Buemi et Toyota largués

BMW et Marciello en pôle, Buemi et Toyota largués

Sports motorisés    Actualisé le 12.06.2026 - 10:05

F1: Antonelli peut creuser l'écart au championnat

F1: Antonelli peut creuser l'écart au championnat

Sports motorisés    Actualisé le 07.06.2026 - 04:03

Marquez dompte Acosta et conclut un week-end parfait

Marquez dompte Acosta et conclut un week-end parfait

Sports motorisés    Actualisé le 07.06.2026 - 15:13

Antonelli (Mercedes) s'impose et s'échappe au championnat

Antonelli (Mercedes) s'impose et s'échappe au championnat

Sports motorisés    Actualisé le 07.06.2026 - 18:03

Grégoire Saucy au Mans pour confirmer

Grégoire Saucy au Mans pour confirmer

Sports motorisés    Actualisé le 09.06.2026 - 10:00

Marquez survole la course sprint au Balaton Park

Marquez survole la course sprint au Balaton Park

Sports motorisés    Actualisé le 06.06.2026 - 16:33

Antonelli partira en pole position dimanche à Monaco

Antonelli partira en pole position dimanche à Monaco

Sports motorisés    Actualisé le 06.06.2026 - 17:19

F1: Antonelli peut creuser l'écart au championnat

F1: Antonelli peut creuser l'écart au championnat

Sports motorisés    Actualisé le 07.06.2026 - 04:03

Marquez dompte Acosta et conclut un week-end parfait

Marquez dompte Acosta et conclut un week-end parfait

Sports motorisés    Actualisé le 07.06.2026 - 15:13