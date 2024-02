Hamilton et Mercedes les plus rapides aux essais libres

Lewis Hamilton (Mercedes) a réalisé le meilleur temps de la 2e séance d'essais libres du Grand Prix de Bahreïn, première manche du Championnat du monde de Formule 1, jeudi sur le circuit de Sakhir.

Dans la fraîcheur, le septuple champion du monde a dominé son coéquipier et compatriote George Russell et l'Aston Martin de Fernando Alonso, 3e meilleur chrono de la séance. L'Espagnol Carlos Sainz (Ferrari) et l'Australien Oscar Piastri, au volant de sa McLaren, complètent le Top 5. Le triple champion du monde en titre Max Verstappen (Red Bull) est 6e.

Lors de cette deuxième séance d'essais libres du week-end, courue à la tombée de la nuit, tous les pilotes ont amélioré leur temps par rapport à la première séance disputée sous le soleil quelques heures plus tôt. Cette deuxième session est d'ailleurs la seule représentative des conditions des qualifications samedi et de la course dimanche. Les essais libres 3 seront programmés de jour, à 13h30 locales vendredi, avant les qualifications à 17h00.

/ATS