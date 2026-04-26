Jacques Cornu a tiré sa révérence

Le sport motorisé suisse est en deuil: l'un de ses plus illustres représentants, le Neuchâtelois Jacques Cornu, est décédé ce lundi à l'âge de 72 ans des suites d'une longue maladie, a appris Arcinfo.

Cornu s'est fait connaître dans les années 1980, quand il est arrivé en championnat du monde d'abord en tant que pilote privé, avec peu de moyens. Mais il s'est fait remarquer malgré un matériel peu compétitif, prenant notamment un incroyable deuxième rang en 250 cm3 à Assen lors du GP des Pays-Bas en 1984. Il a ensuite fait son chemin, devenant pilote d'usine dès 1985 avec le projet Parisienne et le team dirigé alors par Michel Métraux, le grand-père des soeurs golfeuses Kim et Morgane Métraux.

Pour l'anecdote, le 'grand Jacques', comme il était surnommé, avait commencé la moto parce qu'il n'avait pas les moyens de se payer une voiture avec son salaire de mécanicien. Sur deux roues, il a trouvé sa voie. Le Neuchâtelois a d'abord brillé en devenant plusieurs fois champion de Suisse à la fin des années 1970, avant de passer à l'étage supérieur.

Trois Grands Prix gagnés

Jacques Cornu s'est construit un joli palmarès, remportant trois Grands Prix en 250 cm3 (Autriche et France 1988, Belgique 1989) et finissant ces deux années-là au troisième rang du championnat du monde. Au total, il est monté 21 fois sur le podium en Grand Prix.

Eclectique, il a également brillé en endurance, remportant notamment le titre mondial en 1982 et les 24 Heures du Mans l'année suivante. Les gains empochés en endurance lui ont d'ailleurs permis de financer une partie de ses débuts en Grand Prix.

Se relever et revenir

Sa carrière n'a pas été un long fleuve tranquille. Les blessures l'ont souvent freiné, mais il a toujours trouvé la force de se relever et revenir. Personnage jovial et ouvert, bon client pour les médias, Jacques Cornu a vraiment marqué son époque.

Il a mis un terme à sa carrière en 1990. Ensuite, la moto a continué de faire partie intégrante de son existence. Il a transmis son expérience à plusieurs générations de motards par le biais de la Cornu Master School, dont le but premier était d'apprendre aux pilotes à maîtriser leur engin afin d'éviter les accidents.

Sa santé lui a joué des tours lors de ses dernières années. Mais comme lorsqu'il pilotait sur les circuits, le Neuchâtelois a fait face et s'est accroché tant qu'il en a eu la force.

/ATS