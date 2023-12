L'ancien patron de McLaren Ron Dennis est désormais Sir Ron

Ron Dennis (76 ans) a été anobli par le roi Charles III. L'ancien patron de McLaren a reçu cet honneur en raison de ses services rendus à l'industrie et aux oeuvres caritatives outre-Manche.

Dennis a quitté McLaren en 2017 après y avoir travaillé durant plus de 30 ans. Il était notamment aux commandes dans les années 1980 quand son équipe a gagné plusieurs titres avec Niki Lauda, Alain Prost et Ayrton Senna. Depuis son départ, il s'est totalement retiré de la formule 1 pour se consacrer à d'autres activités.

Il a notamment collaboré avec le gouvernement britannique. Le désormais Sir Ron a fondé et préside Podium Analytics, une organisation non gouvernementale dont le but est de réduire les blessures dans le sport, ainsi que l'association Tommy's, qui aide les femmes victimes de fausses couches.

/ATS