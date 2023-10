La FIA réagit aux problèmes de chaleur au Qatar

Les conditions extrêmes du GP du Qatar et les plaintes des pilotes de F1 ont fait réagir la Fédération internationale.

'Même s'ils sont des athlètes de haut niveau, on ne peut pas s'attendre à ce qu'ils disputent une compétition dans de telles conditions qui mettent en danger leur santé ou leur sécurité', a fait savoir la FIA.

La fédération prendra toutes les mesures appropriées pour établir un cadre acceptable pour les compétitions. Dimanche, de nombreux pilotes pilotes avaient dû recevoir des soins pour cause de déshydratation. En raison de l'extrême chaleur et de l'humidité élevée, beaucoup se sont plaints de malaises et certains ont vomi pendant la course.

La FIA a annoncé l'ouverture d'une enquête et la poursuite des consultations de sa commission médicale. Il est possible que des recherches soient menées pour améliorer la circulation de l'air dans les cockpits et que des recommandations soient faites pour que le calendrier des courses soit mieux adapté aux conditions climatiques des sites d'accueil.

La saison prochaine, la course au Qatar n'est prévue que pour le 1er décembre. Il devrait alors faire nettement plus frais.

/ATS