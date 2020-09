La Toyota de Buemi en tête après 15 heures de course

La Toyota no 8 de Sébastien Buemi a pris la tête des 24 Heures du Mans pendant la nuit. Elle l'était toujours après 15 heures de course mais restait sous la menace des Rebellion.

La voiture de Buemi/Nakajima/Hartley ne possédait que 2 tours d'avance sur la Rebellion no 1 de Senna/Menezes/Nato et 4 tours sur la Rebellion no 3 pilotée notamment par Louis Delétraz à 6h du matin. La Toyota no 7 de Conway/Kobayashi/Lopez, qui avait mené pratiquement tout le temps jusqu'à la mi-course, était 4e à 6 tours.

Rentrée au stand juste peu après 2h30 du matin, la Toyota no 7 est restée immobilisée pendant une demi-heure, le temps d'effectuer un changement de turbo. Elle est repartie avec 7 tours de retard sur la voiture de tête.

/ATS