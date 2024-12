Lando Norris décroche la pole position

Lando Norris (McLaren) s'élancera dimanche en pole position du Grand Prix d'Abou Dhabi, 24e et dernière manche de la saison de Formule 1. Il a réalisé le meilleur temps des qualifications samedi.

Sous les projecteurs illuminant le circuit de Yas Marina, le Britannique a devancé son équipier australien Oscar Piastri et l'Espagnol Carlos Sainz (Ferrari). La surprise est venue de Nico Hülkenberg (Haas), qui a pris la quatrième place devant le champion du monde Max Verstappen.

Avec ses deux pilotes aux deux premières places de la grille de départ, McLaren est en ballottage favorable dans la lutte qui l'oppose à Ferrari pour décrocher le titre mondial des constructeurs. D'autant plus que Charles Leclerc, éliminé en Q2 et pénalisé de dix places en raison d'un changement de batterie non autorisé vendredi, s'élancera en dernière ligne dimanche.

/ATS