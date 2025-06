Le GP d'Autriche au calendrier jusqu'en 2041

Le Grand Prix d'Autriche et le Red Bull Ring resteront au calendrier de la Formule 1 au moins jusqu'en 2041. La F1 a annoncé dimanche la prolongation 'de longue de durée' de leur contrat.

'L'emblématique Grand Prix d'Autriche va rester jusqu'en 2041 inclus au calendrier de la Formule 1 après la prolongation de longue durée du contrat entre son promoteur et la F1. Cette course a déjà été organisée à 37 reprises (sans compter 2025) depuis la première édition en 1964', explique la F1.

De nombreuses manches européennes du calendrier de F1 peinent désormais à conserver leur place en raison de la concurrence de nouvelles destinations plus lucratives comme les Etats-Unis, le Moyen-Orient ou l'Asie. Ainsi, le GP des Pays-Bas disparaîtra du calendrier en 2027, celui de Belgique à Spa-Francorchamps ou celui de Catalogne à Barcelone sont menacés, alors que la France et l'Allemagne n'organisent plus de GP depuis plusieurs années.

/ATS