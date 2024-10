Le point bonus du meilleur tour disparaîtra en 2025

L'attribution d'un point bonus au championnat pour le pilote ayant réalisé le meilleur tour en course lors des Grands Prix de Formule 1 disparaîtra à partir de 2025.

La Fédération internationale (FIA) l'a annoncé à l'issue du Conseil mondial du sport auto jeudi, sans toutefois donner d'explication quant à la suppression de la mesure.

La règle, introduite en 2019, accorde un point supplémentaire à l'auteur du tour le plus rapide en course s'il se classe parmi les dix premiers et ne fait pas l'objet d'une pénalité. Son but est de prolonger le suspense jusqu'au bout des GP.

Mais le dispositif peut aussi se révéler être un élément stratégique pour les équipes, comme ce fut le cas lors du GP de Singapour en septembre. A Marina Bay, Daniel Ricciardo (Racing Bulls) a ainsi privé de ce point bonus Lando Norris (McLaren), à la lutte pour le titre derrière Max Verstappen (Red Bull), créant un imbroglio puisque Racing Bulls n'est autre que l'écurie-soeur de Red Bull.

/ATS