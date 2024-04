Les motos trial pétaraderont encore cette saison

C’est dans le Jura que le championnat de Suisse de Moto Trial reprend ses droits ce dimanche avec la première manche à Develier (départ des Élites à 10h15). Huit courses sont au programme cette année, dont deux dans le Jura (Develier et Bassecourt) et deux dans le Jura bernois (Roches et Grandval). Un championnat qui pétaradera encore au son des moteurs thermiques. Un cahier des charges pour intégrer les motos électriques a pourtant été présenté aux organisateurs en fin de saison dernière. Ces derniers ont cependant refusé d'ouvrir une catégorie électrique dès cette année en raison de contraintes logistiques.