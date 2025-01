Les pénalités offrent la 5e étape à Quintero et Benavides

Des erreurs qui coûtent la victoire: l'Américain Seth Quintero (auto) et l'Argentin Luciano Benavides (moto) ont gagné la 5e étape du Dakar grâce aux pénalités infligées aux pilotes arrivés avant eux.

En auto, le Qatarien Nasser al-Attiyah (Dacia), quintuple tenant du titre, avait mis les gaz pour rattraper sa demi-heure perdue la veille à cause de problèmes techniques. Il a, initialement, été proclamé vainqueur de la spéciale de 428 km entre Al Ula et Haïl, en Arabie saoudite. Mais les juges lui ont infligé dans un second temps une pénalité qui l'a fait passer juste derrière Quintero, chronométré en 4h32'53.

'Nasser al-Attiyah a reçu une pénalité de 10 minutes. L'explication est qu'il est arrivé avec une roue de secours manquante sur son véhicule', a déclaré l'organisation en salle de presse. Depuis le début du Dakar vendredi, c'est la troisième étape où les organisateurs changent le vainqueur de l'étape du jour plusieurs heures après l'arrivée, en raison de pénalités ou bonifications attribuées a posteriori.

Le Suédois Mattias Ektström termine 3e de l'étape du jour, à huit secondes seulement du leader.

Le classement général provisoire reste dominé par le Sud-Africain Henk Lategan (Toyota), suivi à 10'17 du Saoudien Yazeed al-Rajhi (Overdrive) et de Mattias Ekström à 20'54.

Domination de KTM

Scénario similaire en catégorie moto, où Adrien Van Beveren peut se mordre les doigts.

En tête sur toute la seconde moitié du parcours, le Français de 34 ans, dont c'est le 10e Dakar, est arrivé premier sur sa Honda. Mais les juges lui ont infligé deux minutes de pénalité pour excès de vitesse, ce qui l'a relégué à 47 secondes de Luciano Benavides (4h53). Le Chilien José Ignacio Cornejo Florimo, dit 'Nacho', complète le podium du jour avec sa Hero.

Au classement général provisoire, l'Australien Daniel Sanders (KTM) reste confortablement en tête avec 7'02 d'avance sur l'Espagnol Tosha Shareina (Honda) et 17'48 sur le Botswanais Ross Branch (Hero).

Les participants du Dakar vont bénéficier d'une journée de repos vendredi, à mi-course. Ils reprendront la route samedi pour une spéciale roborative de 605 km entre Haïl et Al Duwadimi.

Le rallye se termine le 17 janvier dans les dunes du désert de l'Empty Quarter, à la frontière avec les Emirats arabes unis.

/ATS