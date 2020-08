Lewis Hamilton fête son cinquième succès de la saison

Lewis Hamilton a remporté le Grand de Belgique de Formule 1 à Spa-Francorchamps. Le Britannique a mené la course de bout en bout et Mercedes a fêté un nouveau doublé.

Hamilton s'est imposé devant son coéquipier Valtteri Bottas et Max Verstappen sur Red Bull.

Après deux deuxièmes rangs ces deux dernières années en Belgique derrière Sebastian Vettel et Charles Leclerc sur Ferrari, Hamilton s'est montré impérial sur le tracé des Ardennes.

Avec sa quatrième victoire à Spa-Francorchamps, sa cinquième au cours de la saison et la 89e de sa carrière, Hamilton prend ses aises au classement du Championnat du monde. Il compte désormais 47 points d'avance sur son dauphin, Verstappen.

Kimi Raikkonen devra encore attendre avant de marquer ses premiers points cette année. Le Finlandais, qui avait occupé la 10e place à un moment de la course, a fini au 12e rang. Pour son coéquipier chez Alfa Romeo, Antonio Giovinazzi, la course s'est terminée de manière plus dramatique avec un accident spectaculaire dont il est sorti indemne.

/ATS