Lewis Hamilton gagne le GP du Portugal

Lewis Hamilton (Mercedes) est désormais le seul recordman des victoires en formule 1. Le Britannique gagné le GP du Portugal à Portimão, fêtant le 92e succès de sa carrière, un de plus que Schumacher.

Hamilton va aussi rejoindre le légendaire pilote allemand au nombre de titres mondiaux. Sa septième couronne ne fait plus aucun doute après son huitième succès en douze courses. Il compte en effet 77 points d'avance sur son coéquipier Valtteri Bottas, 2e de la course à plus de 25 secondes de son leader.

Parti en pole, Hamilton a connu une alerte dans le 1er tour, sous une pluie légère. Il a été dépassé par Bottas puis par Carlos Sainz (McLaren-Renault) qui a ensuite pris la tête jusqu'au 6e tour où le Finlandais a repris le commandement. Hamilton a ensuite passé l'Espagnol avant de fondre sur son coéquipier et de le dépasser au 20e tour, puis de creuser régulièrement l'écart.

Pas de boule de cristal

'Je n'ai pas encore eu le temps de vraiment y penser, je suis encore mentalement dans la course', a réagi à chaud Hamilton (35 ans) sur ce nouveau record. 'Je le dois aux gens à l'usine qui ne cessent d'innover et de travailler', a ajouté le champion britannique qui a remporté cinq de ses six titres mondiaux avec Mercedes, le premier ayant été obtenu en 2008 avec McLaren.

'Je n'avais pas de boule de cristal quand j'ai choisi de venir ici', a-t-il dit, faisant référence à sa décision de quitter McLaren pour Mercedes à fin 2012. 'Tout ce que nous faisons, c'est d'essayer de donner le maximum chaque jour. Nous travaillons tous dans la même direction.'

Cette 92e victoire n'a pas été facile à obtenir. 'La température des pneus était problématique. J'ai eu un souci au 1er tour au virage 7 et j'ai dû laisser passer Valtteri puis Carlos. Mais heureusement, les choses se sont améliorées ensuite', a encore expliqué le vainqueur, qui a souffert d'une crampe en fin de course. 'C'est un sport incroyablement physique. J'avais une crampe à la cheville droite. Il a fallu serrer les dents jusqu'au bout.'

Quatre voitures dans le même tour

Loin derrière, Max Verstappen (Red Bull-Honda) a assuré la 3e place. Le Néerlandais n'a pas pu menacer les Mercedes sur le toboggan portugais utilisé pour la première fois en F1. Charles Leclerc a amené sa Ferrari au 4e rang. Tous les autres pilotes ont fini à plus d'un tour du vainqueur.

Malgré un début de course sensationnel, durant lequel il a gagné dix places, Kimi Raikkonen (Alfa Romeo-Ferrari) a échoué à la porte des points (11e). Antonio Giovinazzi a pour sa part fini 15e.

