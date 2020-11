Lewis Hamilton s'impose à Imola, le titre pour Mercedes

Lewis Hamilton (Mercedes) a remporté le Grand Prix de Formule 1 d'Emilie-Romagne à Imola. La firme allemande signe un nouveau doublé avec la deuxième place du Finlandais Valtteri Bottas.

En outre, Mercedes a remporté pour la septième fois de suite le titre mondial des constructeurs. Un record en Formule 1.

Daniel Ricciardo (Renault) a pris la troisième place. Deuxième de la course après une belle lutte avec Bottas, le Néerlandais Max Verstrappen (Red Bull) a été contraint à l'abandon au 51e des 64 tours suite à l'explosion de son pneu arrière droit.

Grâce à la 93e victoire de sa carrière et la neuvième de la saison, Hamilton est toujours plus proche de son septième titre mondial des pilotes. Il a porté son avance sur son dauphin, son équipier Bottas à 85 pointes. Le Britannique pourrait déjà fêter son septième sacre dans quinze jours à Istanbul et rejoindre ainsi l'Allemand Michael Schumacher au nombre record de titres.

Alfa Romeo Sauber a réussi à placer pour la première fois de la saison ses deux voitures dans les points. Malgré des places de départ défavorisantes (18 et 20), Kimi Raikkonen et Antonio Giovinazzi ont terminé 9e et 10e.

/ATS