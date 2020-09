Lüthi 9e à Misano, Dupasquier loin des points

Thomas Lüthi (Kalex) a pris la 9e place du Grand Prix d'Emilie-Romagne Moto2 disputé sur le circuit de Misano. La victoire est revenue à l'Italien Enea Bastianini (Kalex).

Sixième la semaine passée sur le même circuit à l'occasion du Grand Prix de St-Marin, le Bernois a connu moins de réussite dans une course perturbée par la météo.

Ainsi après six tours, les pilotes sont rentrés aux stands pour laisser passer les gouttes. 16e sur la grille, l'Emmentalois avait gagné deux rangs au moment de l'interruption. A l'heure de relancer la course pour dix tours, la pluie a une fois de plus reporté l'empoignade finale qui a finalement vu l'Italien Enea Bastianini l'emporter devant son compatriote Marco Bezzecchi. Le leader du championnat Luca Marini a fini au pied du podium, juste derrière l'Anglais Sam Lowes.

Thomas Lüthi a 'limité' la casse en parvenant tout de même à se hisser dans le top 10 avec une 9e place. Le Bernois entre dans le top 10 pour la quatrième fois de suite.

Dupasquier loin, Aegerter chute

Jason Dupasquier (KTM) n'a pas réussi à marquer ses premiers points en Moto3. Le Fribourgeois de 19 ans a pris la 23e place. Ses deux 19e places restent donc ses meilleurs résultats. La victoire, sa 12e en carrière, est revenue à l'Italien Romano Fenati (Husqvarna) au terme d'un final haletant.

La poisse pour Dominique Aegerter lors de la deuxième course MotoE. Le Bernois a été contraint à l'abandon dès le 2e tour après avoir été percuté de l'arrière par l'Italien Tommaso Marcon. Aegerter n'a pas été blessé. Il s'est vite remis en selle, mais n'a pu faire mieux que 16e sur une course ne comportant que sept tours. Le pilote de 29 ans perd sa première place d'un championnat du monde désormais mené par l'Italien Matteo Ferrari (86 contre 82 points) qui a remporté la course. L'Espagnol Jordi Torres suit avec 79 points.

Les deux dernières courses sont prévues les 10 et 11 octobre au Mans.

/ATS