Marc Marquez égale Rossi avec un 7e titre en MotoGP

Marc Marquez s'est assuré le titre mondial en MotoGP en terminant 2e du GP du Japon, remporté ...
Marc Marquez égale Rossi avec un 7e titre en MotoGP

Marc Marquez égale Rossi avec un 7e titre en MotoGP

Photo: KEYSTONE/AP/Hiro Komae

Marc Marquez s'est assuré le titre mondial en MotoGP en terminant 2e du GP du Japon, remporté par l'Italien Francesco Bagnaia dimanche à Motegi.

Avec ce septième sacre dans la catégorie-reine, le premier depuis 2019, l'Espagnol de 32 ans égale la légende italienne Valentino Rossi.

Deuxième samedi d'un sprint dans lequel son dernier rival, son frère cadet Alex, n'avait pas marqué de points, Marc Marquez a également maîtrisé son sujet dans le Grand Prix dominical. Il a porté son avance au championnat à 201 longueurs, un écart rédhibitoire à cinq week-ends de la fin de la saison.

Le Catalan, qui affiche également un titre mondial en 125 cm3 (ex-Moto3) et un en Moto2 à son palmarès, efface ainsi les années de galère et de doutes qui ont suivi son quatrième triomphe consécutif en MotoGP. Victime d'une fracture de l'humérus droit le 19 juillet 2020 à Jerez, il a enchaîné les chutes et les opérations avant de retrouver le devant de la scène au guidon d'une Ducati en 2024.

Troisième du championnat du monde 2024 avec trois victoires en GP, Marc Marquez a survolé le championnat 2025. Il a remporté 11 courses dominicales ainsi que 14 des 17 sprints, signant notamment sept doublés consécutifs. Il est désormais à une longueur du record d'un autre illustre pilote italien, Giacomo Agostini, qui avait été sacré huit fois dans la catégorie-reine.

/ATS
 

Actualités suivantes

Deuxième du sprint, Marc Marquez se rapproche du titre

Deuxième du sprint, Marc Marquez se rapproche du titre

Sports motorisés    Actualisé le 27.09.2025 - 08:55

Première balle de match pour Marc Marquez au Japon

Première balle de match pour Marc Marquez au Japon

Sports motorisés    Actualisé le 27.09.2025 - 04:03

Formule 1: Christian Horner et Red Bull, c'est fini

Formule 1: Christian Horner et Red Bull, c'est fini

Sports motorisés    Actualisé le 22.09.2025 - 15:07

GP d'Azerbaïdjan: Max Verstappen sans rival

GP d'Azerbaïdjan: Max Verstappen sans rival

Sports motorisés    Actualisé le 21.09.2025 - 15:35

Articles les plus lus

Verstappen rescapé de qualifications perturbées

Verstappen rescapé de qualifications perturbées

Sports motorisés    Actualisé le 20.09.2025 - 16:29

GP d'Azerbaïdjan: Max Verstappen sans rival

GP d'Azerbaïdjan: Max Verstappen sans rival

Sports motorisés    Actualisé le 21.09.2025 - 15:35

Formule 1: Christian Horner et Red Bull, c'est fini

Formule 1: Christian Horner et Red Bull, c'est fini

Sports motorisés    Actualisé le 22.09.2025 - 15:07

Première balle de match pour Marc Marquez au Japon

Première balle de match pour Marc Marquez au Japon

Sports motorisés    Actualisé le 27.09.2025 - 04:03

MotoGP: Marc Marquez corrige le tir

MotoGP: Marc Marquez corrige le tir

Sports motorisés    Actualisé le 14.09.2025 - 15:27

Une 10e place pour Grégoire Saucy à Silverstone

Une 10e place pour Grégoire Saucy à Silverstone

Sports motorisés    Actualisé le 14.09.2025 - 18:20

Une association pour soutenir les Rangiers officiellement créée

Une association pour soutenir les Rangiers officiellement créée

Sports motorisés    Actualisé le 19.09.2025 - 10:02

Verstappen rescapé de qualifications perturbées

Verstappen rescapé de qualifications perturbées

Sports motorisés    Actualisé le 20.09.2025 - 16:29