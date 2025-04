Marc Marquez remporte le sprint, devant son frère Alex

Marc Marquez (Ducati) est décidément intouchable lorsqu'il ne part pas à la faute.

Le leader du championnat du monde de MotoGP a remporté samedi le sprint du GP d'Espagne en devançant une nouvelle fois son frère cadet Alex (Ducati).

Vainqueur des quatre premiers sprints de l'année, Marc Marquez a réussi la passe de cinq sur le circuit de Jerez, pour le plus grand bonheur de ses supporters. L'Espagnol de 32 ans s'est imposé avec un peu plus d'une seconde de marge sur Alex Marquez, l'Italien Francesco Bagnaia (Aprilia) se classant quant à lui 3e à 3''077.

L'octuple champion du monde conforte ainsi son avance en tête du championnat du monde et compte désormais respectivement 20 et 31 longueurs d'avance sur son frère et sur Bagnaia. A noter que le Français Fabio Quartararo, qui s'était élancé en pole, a chuté au moment où Marquez le dépassait dans le 2e des 12 tours de course.

Marc Marquez visera dimanche son quatrième succès dans un Grand Prix dominical en 2025. Il n'a connu pour l'heure qu'un seul échec durant cette saison quasi parfaite pour lui, à Austin au Texas où il était parti à la faute alors que la victoire lui semblait promise.

/ATS