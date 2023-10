Marc Marquez, sextuple champion du monde, rejoint Gresini

Marc Marquez, sextuple champion du monde de MotoGP avec Honda, va rejoindre Gresini, avec qui il disputera la saison 2024. Il évoluera au côté de son frère Alex au sein de l'écurie italienne.

'Ca n'était pas une décision facile car c'est un grand changement à plus d'un titre... Mais je suis enthousiaste à l'idée de relever ce nouveau challenge', a commenté le pilote dans un communiqué. 'C'est un moment historique pour la famille Gresini', a de son côté réagi la patronne de sa future écurie, Nadia Padovani Gresini.

Honda, l'actuelle équipe de Marc Marquez, avait annoncé il y a une semaine la fin de sa collaboration avec le Catalan au terme de la saison 2023, un an avant l'expiration de son contrat. Des rumeurs annonçaient déjà Marc Marquez en partance pour Ducati-Gresini.

Depuis sa première saison parmi l'élite en 2013, couronnée par son premier titre en MotoGP -et jusqu'en 2019-, Marc Marquez a souvent tutoyé les sommets, jusqu'à sa chute lors de la première course de la saison 2020. S'est ensuivi un chemin de croix pour l'Espagnol faits d'opérations et d'autres pépins physiques.

Rétabli, c'est au guidon d'une moto Honda à la peine que le champion du monde 2013, 2014, 2016, 2017, 2018 et 2019 en catégorie reine doit actuellement composer.

En manque de performances face aux autres constructeurs de la grille, l'équipe d'usine pointe pour l'instant à la 11e et dernière place du championnat par équipe. Son équipe satellite, Honda-LCR, ne fait guère beaucoup mieux puisqu'elle est 9e.

Au championnat du monde des pilotes, Marc Marquez est actuellement 15e, avec seulement 64 points au compteur, très loin derrière le leader italien Francesco Bagnaia (319 pts).

Le prochain Grand Prix a lieu ce week-end sur l'île de Lombok, en Indonésie.

