Max Verstappen remporte le Grand Prix du Canada

Max Verstappen a signé son 41e succès en F1 à Montréal lors du GP du Canada. Sur sa Red Bull, le double champion du monde n'a connu aucun problème pour décrocher sa 6e victoire en huit courses.

Parti en pole, le Néerlandais a dominé la course du début à la fin pour se détacher encore davantage en tête du championnat, puisque Sergio Perez n'a pu faire mieux que 6e. Le Mexicain a tout de même été cherché le meilleur tour en course en toute fin de Grand Prix pour en priver Lewis Hamilton. Red Bull ne laisse que des miettes à ses adversaires avec ce huitième succès en autant de courses.

Verstappen, qui égale Ayrton Senna avec cette 41e victoire, devance au final de plus de neuf secondes Fernando Alonso sur son Aston Martin et Lewis Hamilton sur sa Mercedes à un peu plus de 14 secondes. Même une safety car, à la suite d'une erreur de George Russell au 12e tour, n'a pas su briser la marche en avant du Batave, impressionnant de sérénité au volant de son engin.

Ferrari a quelque peu relevé la tête. Charles Leclerc et Carlos Sainz Jr ont pris les places 4 et 5. Les Alfa Romeo ont quant à elles marqué un point grâce à la 10e place de Valtteri Bottas. Zhou Guanyu a terminé 16e.

Le prochain Grand Prix aura lieu dans deux semaines en Autriche sur le circuit de Red Bull à Spielberg.

