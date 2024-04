Max Verstappen reprend la main

Max Verstappen a remporté le Grand Prix du Japon à Suzuka. Contraint à l’abandon il y a deux semaines à Melbourne, le Néerlandais a cueilli son troisième succès de la saison.

Max Verstappen a devancé son coéquipier Sergio Perez pour un nouveau doublé de l’écurie Red Bull et le vainqueur de Melbourne Carlos Sainz (Ferrari). Auteur de la pole position, il n’a jamais été vraiment inquiété dans cette course sans histoire pour la 57e victoire de sa carrière. Il s’impose pour la troisième année consécutive sur ce circuit de Suzuka qui ne favorise malheureusement pas les dépassements.

Ce Grand Prix a rappelé combien la domination de Max Verstappen et des Red Bull était écrasante. L’espoir d’une saison indécise qui s’était levé en Australie après son abandon inattendu semble vain. Comme en 2022 et en 2023, Max Verstappen va bien survoler ce Championnat du monde 2024.

La course a été marquée, par ailleurs, par l'accrochage après 30 secondes entre Daniel Ricciardo (Visa) et Alexander Albon (Williams). Cet incident a nécessité un second départ.

/ATS