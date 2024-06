Max Verstappen signe son 7e succès de la saison

Max Verstappen a remporté dimanche le Grand Prix d'Espagne à Barcelone, son septième succès de la saison. Il a devancé les Britanniques Lando Norris, parti en pole position, et Lewis Hamilton.

Sur le circuit catalan, où il était devenu le plus jeune vainqueur de l'histoire de la Formule 1 en 2016, le Néerlandais a pris la tête de la course au troisième des 66 tours pour ne plus jamais la lâcher. Il a ainsi remporté le 61e Grand Prix de sa carrière, tout en confortant sa place de leader au classement des pilotes.

Parti en pole position, le Britannique Landor Norris a mal géré son départ, mais est parvenu à terminer 2e. Ce résultat lui permet de déloger Charles Leclerc au deuxième rang du général, le Monégasque ayant terminé 5e, devant son coéquipier Carlos Sainz.

/ATS