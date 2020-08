Meilleur temps pour Verstappen, Ferrari en plein désarroi

La première journée d'essais libres en vue du Grand Prix de Belgique a été marquée par beaucoup de pondération. Max Verstappen s'est montré le plus rapide avec une mince avance sur Daniel Ricciardo.

Le circuit de Spa-Francorchamps est le plus long des tracés actuels dans le calendrier de Formule 1 avec sept kilomètres. Pourtant, les résultats en tête du classement étaient très serrés.

Verstappen s'est montré l'après-midi plus rapide de 48 respectivement 96 millièmes de seconde que Ricciardo et Lewis Hamilton. Le matin, Valtteri Bottas avait mené le classement avec une différence infinitésimale devant son coéquipier Hamilton et Verstappen. Lors de la deuxième séance, le Finlandais qui fêtait son 31e, a pris la 6e place.

Ricciardo devant Hamilton, le résultat interroge. Une des raisons pourrait être que le champion du monde a simulé la qualification avec des pneus tendres et que cela ne s'est pas passé sans quelques fautes. Plus plausible est de supposer que Hamilton et Bottas ont réduit les performances de leurs moteurs..

Chez Alfa Romeo, Antonio Giovinazzi a remporté le duel interne qui l'opposait à Kimi Raikkonen. L'Italien, qui avait manqué la première séance en raison d'une fuite d'eau, s'est classé 13e juste devant le Finlandais. Et il fallait regarder encore plus loin que l'écurie zurichoise pour trouver les pilotes Ferrari. Les 15e et 17e rangs de Charles Leclerc et Sebastian Vettel illustrent parfaitement le désarroi dans lequel se trouve l'écurie italienne.

Francorchamps. Grand Prix de Belgique. Essais libres. 1re partie: 1. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, 1'44''493 (241,302 km/h). 2. Lewis Hamilton (GBR), Mercedes, à 0''069. 3. Max Verstappen (NED), Red Bull-Honda, à 0''081. 4. Sergio Perez (Mex), Racing Point-Mercedes, à 0''136. 5. Lance Stroll (CAN), Racing Point-Mercedes, à 0''375. 6. Alexander Albon (THA), Red Bull-Honda, à 0''556. 7. Esteban Ocon (FRA), Renault, à 0''606. 8. Carlos Sainz (ESP), McLaren-Renault, à 0''729. 9. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, à 0''732. 10. Lando Norris (GBR), McLaren-Renault, à 0''781. Puis: 13. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo-Ferrari, à 1''211. 14. Charles Leclerc (MON), Ferrari, à 1''266. 15. Sebastian Vettel (GER), Ferrari, à 1''686. Sans temps: Antonio Giovinazzi (ITA), Alfa Romeo-Ferrari (fuite d'eau); Romain Grosjean (FRA/SUI), Haas-Ferrari (moteur). 20 pilotes en lice.

/ATS