Mexique: 10 morts dans une attaque lors d'un rallye

Une attaque armée contre un groupe de pilotes amateurs de rallye a fait 10 morts samedi dans la ville mexicaine d'Ensenada (nord), selon les autorités locales. Au moins neuf blessés ont été dénombrés.

Des automobilistes participant à une course tout-terrain étaient stationnés au bord d'une autoroute lorsque plusieurs hommes sont sortis d'une camionnette et ont tiré dans leur direction, a rapporté la municipalité d'Ensenada dans un communiqué. L'attaque 'a fait neuf blessés et dix morts', indique le document.

Des vidéos publiées sur les réseaux sociaux ont montré les corps de victimes jonchant une chaussée poussiéreuse à côté de 4x4.

Le bureau du procureur de l'Etat de Basse-Californie, qui couvre la ville d'Ensenada particulièrement touchée par des faits de violences liés à la drogue, a annoncé la formation d'un 'groupe d'enquête spécial' pour identifier les tueurs et déterminer les motifs de l'attaque.

Parmi les blessés, certains ont été pris en charge dans l'immédiat par des secours de la Croix-Rouge avant d'être transférés dans des hôpitaux de la ville.

Plus de 700 meurtres depuis janvier

Au Mexique, l'Etat de la Basse-Californie compte le nombre d'homicides volontaires le plus important, attribués pour la plupart à des organisations criminelles. Entre les mois de janvier et avril, 721 meurtres y ont été enregistrés, selon des données officielles.

Le Mexique, englué dans une spirale de violence, a recensé plus de 400'000 morts et des dizaines de milliers de disparus depuis le lancement d'une offensive militaire antidrogues en 2006, soutenue par les Etats-Unis.

