Moto2: Lüthi décevant 19e des qualifications

Comme en mars au Qatar, Thomas Lüthi (Kalex) a manqué son affaire dans les qualifications du GP d'Espagne. Le vétéran bernois (33 ans) a signé un décevant 19e temps chez les Moto2.

Thomas Lüthi, 18e sur la grille et 10e en course à Losail quatre mois plus tôt, s'élancera donc depuis la septième ligne dimanche à Jerez. Le champion du monde 2005 des 125 cm3 a échoué à neuf centièmes de seconde du dernier ticket disponible pour Q2.

Deuxième pilote helvétique en lice dans cette catégorie, le Zurichois Jesko Raffin (NTS) s'est classé 29e de ces qualifications. C'est l'Espagnol Jorge Martin (Kalex), seulement 20e au Qatar en mars, qui a décroché la pole, sa première en Moto2.

/ATS