Moto2: Lüthi encore bien loin

Thomas Lüthi (Kalex) est passé à côté du Grand Prix d'Europe en Moto2 dimanche. Le Bernois a terminé 19e d'une course remportée par Marco Bezzecchi.

Pour Lüthi, cette fin de saison ressemble à un long pensum. Après avoir abandonné la semaine dernière lors du Grand Prix de Teruel, l'Emmentalais a cette fois fini bien loin des meilleurs. Parti 13e sur la grille, le pilote suisse n'a cessé de reculer au classement pour terminer hors des points, avec près de vingt-deux secondes de retard sur le vainqueur du jour.

C'est l'Italien Marco Bezzecchi qui s'est imposé devant l'Espagnol Jorge Martin. Mais, surtout, Sam Lowes a manqué une énorme occasion de creuser l'écart au championnat du monde. Pire, il a abandonné sa place de leader. Le Britannique maîtrisait bien sa course, mais a chuté et laisse donc Enea Bastianini le devancer de six points.

