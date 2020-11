Moto3: Jason Dupasquier 18e

Jason Dupasquier (KTM) n'a su faire mieux qu'une 18e place et reste une fois de plus hors des points en Moto3 au Grand Prix d'Europe dimanche. C'est l'Espagnol sur KTM Raul Fernandez qui s'est imposé.

Dupasquier avait pourtant bien abordé sa course, malgré une chute en qualifications samedi. Le Fribourgeois avait tout de même signé le 20e temps, soit sa meilleure position sur une grille. Mais dès le départ de la course dimanche, il devait accomplir une pénalité de Long lap, qui lui a forcément fait perdre du temps et des places. Il a finalement terminé à une 18e place, qui ne lui offre toujours pas ses premiers points en Grand Prix.

A Valence, dans une course marquée par plusieurs chutes des favoris (Vietti, Arenas, McPhee, Masia), c'est l'Espagnol Raul Fernandez qui l'a emporté, gérant bien cette course, et remportant sa première victoire. Au championnat du monde, c'est le Japonais Ai Ogura qui réalise la bonne affaire du week-end, en revenant à trois points d'Albert Arenas.

/ATS