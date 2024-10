MotoGP: Bagnaia s'impose et revient à 10 points de Martin

Francesco Bagnaia (Ducati) n'accuse plus que 10 points de retard sur Jorge Martin (Ducati) avant les quatre dernières manches du championnat du monde de MotoGP.

L'Italien a signé le doublé dans le GP du Japon, son rival espagnol accrochant la 2e place dimanche sur le circuit de Motegi.

Bagnaia, qui avait profité samedi de la chute du 'poleman' Pedro Acosta à 4 tours de la fin pour s'imposer dans la course sprint, a maîtrisé son sujet dimanche. Le double tenant du titre s'est imposé avec 1''189 d'avance sur Martin pour cueillir son 26e succès dans la catégorie-reine, le 8e de la saison (un record pour lui).

Jorge Martin, dont la marge au championnat était de 21 unités avant ce week-end, a pris comme en sprint un départ de rêve pour effacer sa contre-performance des qualifications (11e sur la grille). L'Espagnol, 4e du sprint, est revenu à moins d'une seconde de Bagnaia à 3 tours de la fin avant de relâcher son effort.

De plus en plus indécis, le duel entre les deux candidats au titre mondial reprendra les 19 et 20 octobre en Australie, premier des trois Grands Prix prévus en trois semaines (avant la Thaïlande et la Malaisie). Tout pourrait bien se jouer lors de la dernière course de la saison, le 17 novembre à Valence.

/ATS